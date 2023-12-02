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Ликвидировано 1070 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага

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Потери личного состава армии РФ составляют около 331110 человек

Ликвидировано 1070 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.12.23.

За пятницу, 1 декабря, было ликвидировано еще 1070 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 331110 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 62 единицы техники и вооружения. В частности, 7 танков и 13 боевых бронированных машин.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5571 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 10385 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 7941 (+10) ед,
  • РСЗО - 913 (+1) ед,
  • средства ПВО - 602 (+0) ед,
  • самолетов - 323 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5994 (+18),
  • крылатые ракеты - 1568 (+1),
  • корабли / катера - 22 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед,
  • специальная техника - 1138 (+1)м
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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