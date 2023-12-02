Ликвидировано 1070 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага
Потери личного состава армии РФ составляют около 331110 человек
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.12.23.
За пятницу, 1 декабря, было ликвидировано еще 1070 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 331110 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 62 единицы техники и вооружения. В частности, 7 танков и 13 боевых бронированных машин.
Потери россиян в технике:
- танков - 5571 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 10385 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 7941 (+10) ед,
- РСЗО - 913 (+1) ед,
- средства ПВО - 602 (+0) ед,
- самолетов - 323 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5994 (+18),
- крылатые ракеты - 1568 (+1),
- корабли / катера - 22 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10410 (+11) ед,
- специальная техника - 1138 (+1)м
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лионель Месси рассказал о конфликте с Левандовским
- Чижевский: Я не понимал, что футболист поедет в Польшу, будет себе спокойно спать, а его жена с ребенком будут бегать по подвалам
- По регламенту место Нивы Бузовой в чемпионской группе Первой лиги должна занять Буковина
- Порошенко не пропустили на границе. ВР отменила командировочный документ
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн