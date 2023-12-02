Ликвидировано 1070 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 02.12.23.

За пятницу, 1 декабря, было ликвидировано еще 1070 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 331110 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 62 единицы техники и вооружения. В частности, 7 танков и 13 боевых бронированных машин.

Потери россиян в технике: