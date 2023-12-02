Ночная атака на Украину. Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов и одну ракету
ПВО работала по целям
Генштаб
В ночь на 2 декабря 2023 года противник атаковал 11-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.
В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской области и одну управляемую авиационную ракету Х-59 на Днепропетровщине, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
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