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Ночная атака на Украину. Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов и одну ракету

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ПВО работала по целям

Ночная атака на Украину. Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов и одну ракету

Генштаб

Новина українською

В ночь на 2 декабря 2023 года противник атаковал 11-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым) и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской области и одну управляемую авиационную ракету Х-59 на Днепропетровщине, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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Источник:
Командування Повітряних Сил ЗСУ
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