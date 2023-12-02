  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Свитолина встретилась с легендой украинской музыки. Фото
В тренде

Свитолина встретилась с легендой украинской музыки. Фото

Общие новости
Обновлено

Уважение к известным украинцам

Свитолина встретилась с легендой украинской музыки. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) во французском Страсбурге посетила концерт известной рок-группы "Океан Эльзы". Наша спортсменка встретилась с вокалистом коллектива, легендой отечественной музыки Святославом Вакарчуком. Соответствующее фото Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина встретилась с легендой украинской музыки. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее стало известно, какая страна может провести Итоговый турнир WTA.

По теме
yellow-arrow
Вице-президент Динамо Бухарест заинтересован в подписании Луческу
yellow-arrow
Билодид тренируется с раннего субботнего утра. Фото
yellow-arrow
Кубок мира 2023/2024. Сегодня Прима и команда будут бежать спринт в Эстерсунде
Святослав Вакарчук Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости