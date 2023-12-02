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Известно, когда будет решение о возвращении зрителей на трибуны в Украине

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Кабинет Министров Украины разработает порядок допуска зрителей на трибуны

Известно, когда будет решение о возвращении зрителей на трибуны в Украине

фото из свободных источников

UA-Футбол
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Вчера Кабинет Министров Украины поручил Минмолодьспорту, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны спортивных соревнований с соблюдением условий безопасности.

Как отмечает Минмолодьспорта, сейчас уже разрабатывается алгоритм, который должен сделать спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.

Как сообщила шеф-редактор ИА "Центр новостей" Ольга Витак, решение о возвращении зрителей на трибуны появится до конца года.

"Решение, когда зрители смогут смотреть футбол вживую появится до конца года. По моей информации, это произойдет уже в новом сезоне, в частности в марте 2024 года!", - сказала Витак.

Напомним, вторая часть сезона УПЛ должна стартовать 24 февраля.

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Источник:
Центр новин
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