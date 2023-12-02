Известно, когда будет решение о возвращении зрителей на трибуны в Украине
Кабинет Министров Украины разработает порядок допуска зрителей на трибуны
фото из свободных источников
Вчера Кабинет Министров Украины поручил Минмолодьспорту, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны спортивных соревнований с соблюдением условий безопасности.
Как отмечает Минмолодьспорта, сейчас уже разрабатывается алгоритм, который должен сделать спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.
Как сообщила шеф-редактор ИА "Центр новостей" Ольга Витак, решение о возвращении зрителей на трибуны появится до конца года.
"Решение, когда зрители смогут смотреть футбол вживую появится до конца года. По моей информации, это произойдет уже в новом сезоне, в частности в марте 2024 года!", - сказала Витак.
Напомним, вторая часть сезона УПЛ должна стартовать 24 февраля.
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