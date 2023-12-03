Ночью Украина была атакована шахедами. Известно, сколько воздушных целей ликвидировала ПВО

В ночь на воскресенье, третье декабря, Россия осуществила очередную атаку дронами по Украине. Как сообщают воздушные силы, противник атаковал 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - РФ и управляемой авиационной ракетой Х-59 - из воздушного пространства Белгородской народной республики.

Ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили через оккупированную Херсонскую область в Николаевскую область.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Именно на Николаевщине, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство "шахидов" было уничтожено противовоздушной обороной. Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.

В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели, - отметили в ведомстве.