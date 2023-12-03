Почти тысячу единиц живой силы за последние сутки. Генштаб обновил потери России в войне с Украиной
Общая статистика
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне с Украиной. Так, как видно из сводки, за последние сутки украинскими защитниками было уничтожено почти тысячу единиц живой силы.
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Также утилизирована техника россиян. В частности, артсистемы, танки, бронированные машины и тому подобное.
Общие боевые потери противника выглядят так (в скобках – изменения за последние сутки):
- личного состава - 332040 (+930);
- танков - 5575 (+4);
- бронированных машин - 10396 (+11);
- артсистем - 7949 (+8);
- РСЗО - 913;
- средства ПВО - 602;
- самолетов - 323;
- вертолетов - 324;
- БПЛА - 5995 (+1);
- крылатые ракеты - 1569 (+1);
- корабли/катера - 22;
- подводные лодки - 1;
- автотехники+автоцистерн - 10432 (+22);
- спецтехника - 1140 (+2).
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