Почти тысячу единиц живой силы за последние сутки. Генштаб обновил потери России в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне с Украиной. Так, как видно из сводки, за последние сутки украинскими защитниками было уничтожено почти тысячу единиц живой силы.

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Также утилизирована техника россиян. В частности, артсистемы, танки, бронированные машины и тому подобное.

Общие боевые потери противника выглядят так (в скобках – изменения за последние сутки):