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Почти тысячу единиц живой силы за последние сутки. Генштаб обновил потери России в войне с Украиной

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Почти тысячу единиц живой силы за последние сутки. Генштаб обновил потери России в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне с Украиной. Так, как видно из сводки, за последние сутки украинскими защитниками было уничтожено почти тысячу единиц живой силы.

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Также утилизирована техника россиян. В частности, артсистемы, танки, бронированные машины и тому подобное.

Общие боевые потери противника выглядят так (в скобках – изменения за последние сутки):

  • личного состава - 332040 (+930);
  • танков - 5575 (+4);
  • бронированных машин - 10396 (+11);
  • артсистем - 7949 (+8);
  • РСЗО - 913;
  • средства ПВО - 602;
  • самолетов - 323;
  • вертолетов - 324;
  • БПЛА - 5995 (+1);
  • крылатые ракеты - 1569 (+1);
  • корабли/катера - 22;
  • подводные лодки - 1;
  • автотехники+автоцистерн - 10432 (+22);
  • спецтехника - 1140 (+2).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
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