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Россияне убили украинских военных, которые хотели без оружия сдаться в плен

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Очередной ужасный поступок от уродов

Россияне убили украинских военных, которые хотели без оружия сдаться в плен

Russia is a terrorist state

UA-Футбол
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Недавно в сети появились кадры расстрела россиянами украинских военных. СтратКом ВСУ подтвердил информацию о том, что РФ снова нарушила законы и обычаи войны, а также нормы международного права.

Оккупант убил двух двух украинских защитников, которые из-за недостатка боекомплекта хотели сдаться в плен. Наши ребята выходили к противнику без оружия и с поднятыми руками.

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СтратКом ВСУ добавил, что все доказательства будут переданы в соответствующие международные организации, которые занимаются военными преступлениями.

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Источник:
СтратКом ЗСУ
Комментарии
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Gican85 (Киев)
03.12.2023 в 11:40
Зачем они это сделали?
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Комментарии 3
Gican85 (Киев)
03.12.2023 в 11:40
Зачем они это сделали?
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
03.12.2023 в 10:13
Нема віри підорабсеянцям ! Ця штучно перемішана і перетрахана між собою біомаса давним давно втратила не те що генеричну пам'ять і культуру , а і людську подобу . Кончєлижні фєдерасти !
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Spokoyno (Київ)
03.12.2023 в 10:05
Це ще раз підтверджує, що орда... залишається ОРДОЮ! Вони можуть мати смартфони чи викрадені пральні машини, але цивілізації їм НЕДОСЯЖНА! Тому ПЕРЕМОГА АБО СМЕРТЬ і наразі дуже актуально!
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