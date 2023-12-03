Россияне убили украинских военных, которые хотели без оружия сдаться в плен
Очередной ужасный поступок от уродов
Russia is a terrorist state
Недавно в сети появились кадры расстрела россиянами украинских военных. СтратКом ВСУ подтвердил информацию о том, что РФ снова нарушила законы и обычаи войны, а также нормы международного права.
Оккупант убил двух двух украинских защитников, которые из-за недостатка боекомплекта хотели сдаться в плен. Наши ребята выходили к противнику без оружия и с поднятыми руками.
СтратКом ВСУ добавил, что все доказательства будут переданы в соответствующие международные организации, которые занимаются военными преступлениями.
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Источник:СтратКом ЗСУ
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Gican85 (Киев)
03.12.2023 в 11:40
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