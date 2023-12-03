Россияне убили украинских военных, которые хотели без оружия сдаться в плен

Недавно в сети появились кадры расстрела россиянами украинских военных. СтратКом ВСУ подтвердил информацию о том, что РФ снова нарушила законы и обычаи войны, а также нормы международного права.

Оккупант убил двух двух украинских защитников, которые из-за недостатка боекомплекта хотели сдаться в плен. Наши ребята выходили к противнику без оружия и с поднятыми руками.

СтратКом ВСУ добавил, что все доказательства будут переданы в соответствующие международные организации, которые занимаются военными преступлениями.