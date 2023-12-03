Гандбол. Женская сборная Украины победила Казахстан и вышла в основной раунд чемпионата мира
Поздравляем девушек с историческим результатом
3 декабря женская сборная Украины провела третий, заключительный матч группового этапа на чемпионате мира-2023 по гандболу. Наша команда уверенно одолела коллег из Казахстана.
По итогам двух таймов по 30 минут подопечные Виталия Андронова одолели своих соперниц со счетом 37-24 (19-12; 18-12).
Лучшими в сборной Украины по итогам игры стали Юлия Андрейчук и Милана Шукаль, записавшие в свой актив по 8 голов.
Таким образом, сборная Украины после двух поражений в своем пассиве (Бразилия, Испания) и одной победы в активе (Казахстан) заняла итоговое третье место в группе, что позволило команде выйти в основной раунд чемпионата мира. В группе из шести команд наши девушки постараются занять первое или второе места, что позволит выйти в четвертьфинал соревнований.
Предварительный раунд украинки прошли впервые с 2005 года. Тогда наши гандболистки вошли в ТОП-10 команд мира. В 2007 и 2009 годах нашим девушкам пройти предварительный раунд не удавалось.
Чемпионат мира-2023. Группа G
Казахстан - Украина 24:37 (12:19, 12:18)
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