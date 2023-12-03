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Гандбол. Женская сборная Украины победила Казахстан и вышла в основной раунд чемпионата мира

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Поздравляем девушек с историческим результатом

Гандбол. Женская сборная Украины победила Казахстан и вышла в основной раунд чемпионата мира

UA-Футбол
Новина українською

3 декабря женская сборная Украины провела третий, заключительный матч группового этапа на чемпионате мира-2023 по гандболу. Наша команда уверенно одолела коллег из Казахстана.

По итогам двух таймов по 30 минут подопечные Виталия Андронова одолели своих соперниц со счетом 37-24 (19-12; 18-12).

Лучшими в сборной Украины по итогам игры стали Юлия Андрейчук и Милана Шукаль, записавшие в свой актив по 8 голов.

Таким образом, сборная Украины после двух поражений в своем пассиве (Бразилия, Испания) и одной победы в активе (Казахстан) заняла итоговое третье место в группе, что позволило команде выйти в основной раунд чемпионата мира. В группе из шести команд наши девушки постараются занять первое или второе места, что позволит выйти в четвертьфинал соревнований.

Предварительный раунд украинки прошли впервые с 2005 года. Тогда наши гандболистки вошли в ТОП-10 команд мира. В 2007 и 2009 годах нашим девушкам пройти предварительный раунд не удавалось.

Чемпионат мира-2023. Группа G

Казахстан - Украина 24:37 (12:19, 12:18)

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.12.2023 в 19:48
Успіхів!Хоча й без шансів вийти з групи...
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.12.2023 в 19:48
Успіхів!Хоча й без шансів вийти з групи...
Ответить
0
0

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