Украинский акробат Котовский завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Финляндии

Сегодня, 3 декабря, в финской Руке прошел этап Кубка мира сезона 2023/2024 по лыжной акробатике.

Наш соотечественник Дмитрий Котовский по итогам квалификации с третьим результатом попал в суперфинал соревнований. В борьбе с лучшими представителями своего вида спорта в итоге Дмитрий набрал 117 баллов, что позволило ему завоевать бронзу этапа.

Кубок мира по лыжной акробатике

Рука, Финляндия

Мужчины

1. Ци Гуанпу (Китай) – 119,91

2. Пирмин Вернер (Швейцария) – 119,00

3. Дмитрий Котовский (Украина) – 117,00

Это пятая медаль в карьере Дмитрия на уровне Кубка мира в личных турнирах. Прошедший год он завершил на втором месте в общем зачете, ведя борьбу за Хрустальный глобус до последнего этапа.