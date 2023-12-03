Украинский акробат Котовский завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Финляндии
Прекрасное выступление, заслуженная награда
Сегодня, 3 декабря, в финской Руке прошел этап Кубка мира сезона 2023/2024 по лыжной акробатике.
Наш соотечественник Дмитрий Котовский по итогам квалификации с третьим результатом попал в суперфинал соревнований. В борьбе с лучшими представителями своего вида спорта в итоге Дмитрий набрал 117 баллов, что позволило ему завоевать бронзу этапа.
Кубок мира по лыжной акробатике
Рука, Финляндия
Мужчины
1. Ци Гуанпу (Китай) – 119,91
2. Пирмин Вернер (Швейцария) – 119,00
3. Дмитрий Котовский (Украина) – 117,00
Это пятая медаль в карьере Дмитрия на уровне Кубка мира в личных турнирах. Прошедший год он завершил на втором месте в общем зачете, ведя борьбу за Хрустальный глобус до последнего этапа.
Напомним, что ранее в Эстерсунде
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