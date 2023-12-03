Пушич: В первом тайме мы играли слишком медленно

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу своих подопечных в матче УПЛ против "Металлиста 1925":

“– Это была очевидно игра с “двумя лицами”. Первый тайм вообще не был удовлетворительным, потому что мы играли слишком медленно. Если играем слишком медленно против защищающейся вдесятером команды, то не можете создать много моментов.

Во втором тайме мы произвели замену, которая была хорошей на тот момент, вышел Эгиналдо и проделал хорошую работу. Но вся команда играла лучше. Был тот "Шахтер", который я хочу видеть все время. Вот почему мы создавали шансы, забили голы. Был хороший второй тайм.

– Один из игроков (Крыскив – прим.) поделился, что вы дали определенную мотивацию и советы в перерыве. Как именно настраивали? Он сказал, что вы были строги.

– Я никогда не рассказываю о том, что говорю в раздевалке. Все, что происходит в раздевалке, остается там. Но, очевидно, я не был доволен, как говорил. Нам нужно было что-то другое во втором тайме. Футболисты хорошо отреагировали. Иногда такие вещи случаются. Я хочу видеть многое, энергию, прессинг и прочее. Во втором тайме я был доволен.

– Из-за перебора желтых не сыграл Судаков. Не хватало ли его креативных действий?

– Это важный игрок для нас. Конечно, когда один или другой игрок недоступен, все равно должны играть хорошо. Бондаренко в первый раз сыграл 75 минут после повреждения. Он также хорошо сыграл, важный ассист. Рад, что Судаков вернется.

– Почему заменили Невертона на Эгиналдо?

– Делали замены, потому что не были довольны. У него другой профайл, он дал другую энергию. Не забил, но имел пару шансов. Мы выпустили его, чтобы иметь такого опасного вингера, создающего пространство. Он проделал хорошую работу. Назарина тоже хорошо вошел в игру. Они заслужили похвалу, которую получили в раздевалке”, - сказал Пушич.