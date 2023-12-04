Срыв матча Минай - Динамо, победа Шахтера, пенальти Мудрика. Главные новости за 3 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 3 декабря

В воскресенье должен был состояться матч УПЛ "Минай" – "Динамо". Игра началась, но продолжалась около одной минуты. Затем прозвучала воздушная тревога и команды пошли в раздевалку. Из-за затяжной продолжительности тревоги, официальными лицами было принято решение о прекращении матча, ведь на "Минай-Арене" нет освещения. Новая дата матча будет определена дополнительно.

"Шахтер" одержал первую домашнюю победу в УПЛ с Марино Пушичем, переиграв "Металлист 1925" (2:0). Все свои голы чемпион забил во втором тайме. Сначала Зубков реализовал выход один на один, а затем Крыськив реализовал пенальти, который сам и заработал. "Шахтер" продолжает занимать четвертое место в таблице, но имеет два матча в запасе.

Одесская команда продолжает терять позиции в турнирной таблице. "Черноморец" уже десятый после проигранного матча "ЛНЗ" (1:3). Для коллектива Романа Григорчука это уже было четвертое подряд поражение. На голы Хобленко, Наумца и Олейника "Черноморец" ответил только мячом Штогрина.

Воскресные матчи АПЛ порадовали красивыми голами и драматическими сюжетами. "Ливерпуль" проигрывал 2:3 "Фулхэму", но сумел забить два гола в конце матча и вырвать победу 4:3. "Челси", играя в меньшинстве, одолел "Брайтон" – решающий пенальти после фола Миллера заработал Михаил Мудрик (3:2). А "Борнмуту" Ильи Забарного не удалось удержать победу над "Астон Виллой" – 2:2.

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" в центральном матче тура АПЛ забили на двоих шесть голов. "Сити" был дважды впереди, но пропускал от "Тоттенхэма" (3:3). Вингер "Шпор" Кулушевски поставил точку в матче на 90-й минуте. "Манчестер Сити" в АПЛ занимает третью позицию, и уступает лидеру "Арсеналу" уже три очка. "Тоттенхэм" пятый.

"Барселона" одержала свою десятую победу в Ла Лиге, переиграв в напряженном матче "Атлетико" (1:0). Единственный гол в матче забил Жоау Феликс, которого "Барса" арендует у "Атлетико". "Барселона" продолжает отставать от лидеров первенства "Реала" и "Жироны" на четыре очка.

В центральном матче тура Серии А "Интер" разгромно победил на выезде "Наполи" (3:0). По голу забили Чалханоглу, Барелла и Тюрам. Чемпион прошлого сезона выпал после этого поражения из первой четверки. "Наполи" в таблице опережают "Интер", "Ювентус", "Милан" и "Рома".

"Байер" прервал свою серию из 14 побед, сыграв вничью с "Боруссией Дортмунд". На гол Рюерсона в первом тайме Леверкузен ответил мячом Бонифейса после перерыва – 1:1. "Байер" еще не проиграл ни одного матча в сезоне. Леверкузен остается лидером Бундеслиги с 35 очками после 13 туров. "Бавария" отстает на три пункта, но имеет игру в запасе.

"Ювентус" хочет ускориться в вопросе трансфера полузащитника "Шахтера", информирует SportMediaset. Туринцы планируют предложить "Шахтеру" за Судакова 10-15 млн евро. Кроме Судакова у "Ювентуса" есть еще один вариант для усиления центра поля: Куадио Коне из "Боруссии" Менхенгладбах.