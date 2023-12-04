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Ликвидировано 770 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Было уничтожено 64 единиц техники

Ликвидировано 770 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генштаб

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 04.12.23.
За воскресенье, 03 декабря, было ликвидировано еще 770 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 332810 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 64 единицы техники и вооружения. В частности, 5 танков и 12 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5580 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 10401 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 7961 (+12) ед,
  • РСЗО - 913 (0) ед,
  • средства ПВО - 602 (0) ед,
  • самолетов - 323 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6017 (+22) ед,
  • крылатые ракеты - 1569 (0) ед,
  • корабли /катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10451 (+19) ед,
  • специальная техника - 1141 (+1) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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