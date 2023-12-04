Ликвидировано 770 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 04.12.23.

За воскресенье, 03 декабря, было ликвидировано еще 770 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 332810 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 64 единицы техники и вооружения. В частности, 5 танков и 12 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: