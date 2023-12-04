Работали в 9 областях: силы ПВО за ночь сбили почти два десятка "Шахедов" и ракету
РФ атаковала с помощью ударных беспилотников и авиационной ракеты
Getty Images / Global Images Ukraine
Войска РФ атаковали территорию Украины с помощью ударных беспилотников и авиационной ракеты сегодня ночью, 4 декабря. Силы ПВО работали в девяти областях страны.
"В ночь на 4 декабря 2023 года противник атаковал 23 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с мыса Чауда в оккупированном Крыму и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Херсонской области", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Сообщается, что для отражения воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате слаженной боевой работы уничтожено 18 ударных дронов и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Противовоздушная оборона работала в не менее чем 9 областях Украины.
Российские войска вчера поздно вечером, 3 декабря, запустили по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Воздушную тревогу объявляли в ряде южных, центральных и западных областей.
По сообщениям Воздушных сил ПВО, вражеские дроны долетели до Львовской и Ивано-Франковской областей. В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений зданий.
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