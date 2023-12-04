  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дмитрий Пидручный вошел в состав сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону
В тренде

Дмитрий Пидручный вошел в состав сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону

Общие новости
Обновлено

Команда может существенно улучшить свои результаты

Дмитрий Пидручный вошел в состав сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону

Фото: Obozrevatel

Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира, который состоится в австрийском Хогфильцене.

К составу команды присоединится Дмитрий Пидручный, который не смог принять участия в дебютных гонках из-за повреждения.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Денис Насыко после завершения этапа в Эстерсунде точно переедет на Кубок IBU, а вот второй биатлонист определился позже.

Состав Украины на второй этап Кубка мира по биатлону:

Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный

Напомним, что на втором этапе Кубка IBU состоится два спринта и одна гонка преследования. Гонки пройдут в шведском Идре с 8 по 10 декабря.

По теме
yellow-arrow
Галатасарай намерен продать Тете
yellow-arrow
Работали в 9 областях: силы ПВО за ночь сбили почти два десятка "Шахедов" и ракету
yellow-arrow
Ликвидировано 770 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости