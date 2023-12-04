Дмитрий Пидручный вошел в состав сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону
Команда может существенно улучшить свои результаты
Фото: Obozrevatel
Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира, который состоится в австрийском Хогфильцене.
К составу команды присоединится Дмитрий Пидручный, который не смог принять участия в дебютных гонках из-за повреждения.
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Денис Насыко после завершения этапа в Эстерсунде точно переедет на Кубок IBU, а вот второй биатлонист определился позже.
Состав Украины на второй этап Кубка мира по биатлону:
Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный
Напомним, что на втором этапе Кубка IBU состоится два спринта и одна гонка преследования. Гонки пройдут в шведском Идре с 8 по 10 декабря.
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