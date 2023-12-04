Воздушную тревогу из-за МиГов не будут объявлять, если будет информация, что они не представляют угрозы, - Игнат

О тревогах из-за ракетоносителей "Кинжалов" МиГ-31К рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

- Все говорят об этих долгих тревогах из-за МиГ-31К. Может ли вообще быть какое-то решение, чтобы эти многочасовые полеты МиГов не парализовывали всю Украину и в частности столицу?

- Это вопрос не совсем к нам. Воздушные силы и в дальнейшем будут информировать об угрозе через МиГи и предоставлять эту информацию оперативному дежурному ГСЧС в Киеве, который, собственно, и запускает систему оповещения.

В то же время руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение по реагированию на полеты МиГ-31К. Каким будет это решение - не берусь говорить. Мы же и в дальнейшем будем информировать об угрозе.

- Знает ли наша ПВО, когда этот МиГ взлетает с ракетами на подвеске или без них?

- Наши западные партнеры стран НАТО стараются как можно быстрее и как можно полнее информировать нас о том или ином пролете МиГ-31К. Плюс есть наша разведка. Но не всегда есть информация, с ракетой он летит или без, или это просто перелет, или это боевой вылет, или просто тренировочный полет.

- Если у вас есть информация, что он без ракеты, тогда тревога не включается?

- Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы - тогда, конечно, не будет объявляться тревога.