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Президент Болгарии наложил вето на передачу Украине 100 БТР советского образца

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Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект

Президент Болгарии наложил вето на передачу Украине 100 БТР советского образца

Zelenskiy Official

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Президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Киеву бронетранспортеров.

Свое решение Радев мотивировал тем, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи".

Поэтому, считает болгарский президент, депутаты не имели возможности объективно оценить, является ли предоставленная техника устаревшей и необходимой.

Радев подчеркивает, что не были учтены ни задачи военного времени, возложенные на МВД, ни потребности Главных управлений пограничной полиции и пожарной безопасности и безопасности населения.

По его словам, предоставленная Украине бронированная транспортная техника могла бы быть использована именно для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и несчастных случаев, в том числе в труднодоступных районах.

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первоочередным приоритетом", - отметил Радев.

Теперь документ будет возвращен в парламент, который имеет право одобрить его без изменений и отправить на дальнейшее обсуждение.

Напомним, 22 ноября Национальное собрание Болгарии ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

Соглашение было заключено еще в июле этого года, в августе его подписали в Софии, а 13 ноября - в Украине. Поскольку оно касается военно-технического сотрудничества, его должен был дополнительно ратифицировать парламент Болгарии.

Как сообщалось ранее, БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Это первый случай, когда болгарская сторона передала бы бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.

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Источник:
eurointegration
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