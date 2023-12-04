Президент Болгарии наложил вето на передачу Украине 100 БТР советского образца
Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект
Zelenskiy Official
Президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Киеву бронетранспортеров.
Свое решение Радев мотивировал тем, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи".
Поэтому, считает болгарский президент, депутаты не имели возможности объективно оценить, является ли предоставленная техника устаревшей и необходимой.
Радев подчеркивает, что не были учтены ни задачи военного времени, возложенные на МВД, ни потребности Главных управлений пограничной полиции и пожарной безопасности и безопасности населения.
По его словам, предоставленная Украине бронированная транспортная техника могла бы быть использована именно для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и несчастных случаев, в том числе в труднодоступных районах.
"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первоочередным приоритетом", - отметил Радев.
Теперь документ будет возвращен в парламент, который имеет право одобрить его без изменений и отправить на дальнейшее обсуждение.
Напомним, 22 ноября Национальное собрание Болгарии ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.
Соглашение было заключено еще в июле этого года, в августе его подписали в Софии, а 13 ноября - в Украине. Поскольку оно касается военно-технического сотрудничества, его должен был дополнительно ратифицировать парламент Болгарии.
Как сообщалось ранее, БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Это первый случай, когда болгарская сторона передала бы бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.
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