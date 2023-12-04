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Для освобождения оккупированных территорий нужно 17 млн снарядов и 350-400 миллиардов долларов, - Генштаб

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Остину озвучили, что Украина нуждается для деоккупации всей территории

Для освобождения оккупированных территорий нужно 17 млн снарядов и 350-400 миллиардов долларов, - Генштаб

twitter.com/SecDef

UA-Футбол
Новина українською

Во время визита главы Пентагона Ллойда Остина ему озвучили, что Украина нуждается в 17 миллионах снарядов, а для деоккупации всей территории Украины нужно сил и средств на 350-400 миллиардов долларов.

"По данным УП, расчеты Генерального штаба показывают, что для выполнения задачи президента по освобождению всей территории Украины нужно сил и средств на 350-400 миллиардов долларов".

Некоторыми идеями планирования Генштаб поделился с Остином во время его визита в Киев в ноябре.

Прямая речь одного из высокопоставленных чиновников Сил обороны: "Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов".

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Источник:
pravda
Комментарии
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MaximSK (Киев)
04.12.2023 в 14:37
Чтобы освободить всю оккупированную территорию, нужно чтобы войска НАТО воевали за нас, своими силами мы можем только часть территории освободить.
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
04.12.2023 в 14:37
Чтобы освободить всю оккупированную территорию, нужно чтобы войска НАТО воевали за нас, своими силами мы можем только часть территории освободить.
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SSFC (Белозерье)
04.12.2023 в 15:02
Точно, швиденько зараз зробити окупованим територіям окремий статус по типу "українська територія в стані війни" а іншу територію "Вільно Україною" "Вільну Україну" просунути в НАТО з додатком, що інші звільнені території стають територією "Вільної України ", й відразу підпадають під захист НАТО. За ідею не дякуйте, користуйтесь)
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