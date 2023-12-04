Для освобождения оккупированных территорий нужно 17 млн снарядов и 350-400 миллиардов долларов, - Генштаб
Остину озвучили, что Украина нуждается для деоккупации всей территории
twitter.com/SecDef
Во время визита главы Пентагона Ллойда Остина ему озвучили, что Украина нуждается в 17 миллионах снарядов, а для деоккупации всей территории Украины нужно сил и средств на 350-400 миллиардов долларов.
"По данным УП, расчеты Генерального штаба показывают, что для выполнения задачи президента по освобождению всей территории Украины нужно сил и средств на 350-400 миллиардов долларов".
Некоторыми идеями планирования Генштаб поделился с Остином во время его визита в Киев в ноябре.
Прямая речь одного из высокопоставленных чиновников Сил обороны: "Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов".
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