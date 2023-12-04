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На России официально подтвердили ликвидацию в Украине генерал-майора Завадского

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На России официально подтвердили ликвидацию в Украине генерал-майора Завадского

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В России официально подтвердили ликвидацию генерал-майора Владимира Завадского, бывшего заместителя командующего 14-м армейским корпусом Северного флота. Российский генерал якобы погиб "на боевом посту".

Об этом написал 4 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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По его словам, Завадский погиб "на боевом посту".

"До августа 2021 года он командовал 4-й гвардейской Кантемировской краснознаменной танковой дивизией, с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения", - добавил Гусев.

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