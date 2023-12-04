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На войне с Россие погиб экс-защитник запорожского Торпедо, Стали и Мариуполя Виталий Зализняк

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Воину было 50 лет

На войне с Россие погиб экс-защитник запорожского Торпедо, Стали и Мариуполя Виталий Зализняк

фото из соцсетей

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На войне против России погиб бывший футболис Виталий Зализняк, который в свое время выступал за "Космос" (Павлоград), "Металлург" (Новомосковск), "Мариуполь", "Торпедо" (Запорожье), "Сталь" (Каменское), "Электрометаллург-НЗФ " (Никополь).

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Ему было 50 лет.

Экс-футболист был солдатом, наводчиком пулеметного отделения взвода огневой поддержки роты огневой поддержки. Во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Железнодорожное Виталий получил осколочное ранение не совместимое с жизнью.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия...

Слава Герою и Вечная память..

На войне с Россие погиб экс-защитник запорожского Торпедо, Стали и Мариуполя Виталий Зализняк - изображение 1
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Источник:
УАФ
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