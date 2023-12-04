Тайсон Фьюри: 17 февраля я полностью уничтожу Александра Усика и стану абсолютным чемпионом мира
Британец слишком уверен в себе
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) записал видео с тренировки на Ближнем Востоке.
“На тренировке. Как раз иду в бассейн. Только в Саудовской Аравии!”
"Привет, это Тайсон Фьюри, Цыганский король, чемпион мира по версии WBC. Я только что получил своё новое авто. Невероятный автомобиль! Хочу выразить уважение организаторам, хочу выразить большое уважение сезону в Рияде, моё огромное уважение людям в Саудовской Аравии".
"Абсолютно феноменально! Очень рад находиться здесь. Эта красивая машина исключительна, езда потрясающа, очень быстрая. Я на седьмом небе от новой машины. Большое спасибо, благослови вас Бог. Увидимся на бое".
"17 февраля я полностью уничтожу Александра Усика и стану абсолютным чемпионом мира! Прямо здесь, в Саудовской Аравии, только в этом месте. 2023, 2024 — будет круто, смотрите".
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