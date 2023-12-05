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Президент Бразилии пригласит Путина на саммит G20, но не может гарантировать, что его не арестуют

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Судя по всему, в Бразилию Путин не полетит

Президент Бразилии пригласит Путина на саммит G20, но не может гарантировать, что его не арестуют

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин будет приглашен на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако Бразилия может его арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Как информирует РБК-Украина, об этом сообщает Terra.

Президент Луис Инасио Лула да Силва напомнил, что Бразилия является подписантом Римского устава и обязана исполнить ордер на арест президента РФ, обвиняемого в депортации украинских детей в Россию.

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Он уточнил, что Путин будет приглашен на саммит G20, который состоится в следующем году в Рио-де-Жанейро, но ему придется "оценить последствия" такого визита.

"Если Путин приедет на встречу G-20 в Бразилию, он знает, что может произойти", – сказал Лула.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

В сентябре Лула да Силва заявлял, что если российский диктатор Владимир Путин приедет в Бразилию в 2024 году на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, решение о его аресте будут принимать судебные власти Бразилии, а не правительство.

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