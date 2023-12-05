ВСУ нанесли удар беспилотниками по нефтебазе в Луганске. ВИДЕО

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что нанесли 3 декабря нанесли удар по нефте-смазочным складам в Луганске.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

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"Вчера 3 декабря 2023 года Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефте-смазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска", - говорится в сообщении.

Напомним, что а понедельник "РИА Новости" со ссылкой на оккупационную администрацию Луганской области сообщили, что в ночь на 4 декабря в оккупированном Луганске произошел пожар на нефтебазе в результате атаки беспилотников.