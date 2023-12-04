Женская сборная Украины узнала, с кем сыграет в основном раунде женского ЧМ-2023 по гандболу
Наша команда попала в четвертую группу
Фото: handball.net.ua
Женская сборная Украины по гандболу узнала, с кем сыграет в основном раунде чемпионата мира 2023 года.
Соперницами нашей команды станут сборные Нидерландов, Чехии и Аргентины, а также Испания и Бразилия.
Напомним, что в основном раунде ЧМ-2023 сыграет 24 команды, по шесть в каждой группе. Украина попала в четвертую группу, где проведет три матча за выход в плей-офф.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Суспільне Спорт
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Суркис предложил Милевскому работу в Динамо
- Кривбасс вырывается в лидеры, Шахтер преследует, ЛНЗ - в топ-10. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Для освобождения оккупированных территорий нужно 17 млн снарядов и 350-400 миллиардов долларов, - Генштаб
- В сбитом Шахеде нашли SIM-карту украинского оператора, - ISW
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн