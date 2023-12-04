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Женская сборная Украины узнала, с кем сыграет в основном раунде женского ЧМ-2023 по гандболу

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Наша команда попала в четвертую группу

Женская сборная Украины узнала, с кем сыграет в основном раунде женского ЧМ-2023 по гандболу

Фото: handball.net.ua

Новина українською

Женская сборная Украины по гандболу узнала, с кем сыграет в основном раунде чемпионата мира 2023 года.

Соперницами нашей команды станут сборные Нидерландов, Чехии и Аргентины, а также Испания и Бразилия.

Напомним, что в основном раунде ЧМ-2023 сыграет 24 команды, по шесть в каждой группе. Украина попала в четвертую группу, где проведет три матча за выход в плей-офф.

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женская сборная Украины по гадболу
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Источник:
Суспільне Спорт
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