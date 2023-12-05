Голевой показатель Довбика, Беллингем - новый Golden Boy и возможное возвращение Милевского в Динамо. Главные новости за 4 декабря

Украинский нападающий проводит замечательный сезон в испанской Ла Лиге. Артем является лучшим бомбардиром "Жироны" в этой кампании. В частности, 26-летний украинец за 14 матчей в чемпионате Испании забил 7 голов и оформил 5 ассистов. Таким образом, Довбик является одним из лидеров Ла Лиги по показателю ожидаемых голов (xG). Этот показатель у Артема составляет 6.7 - больше только у форварда "Барсы" Роберта Левандовского (9.2).

Испанское издание El Chiringuito, в частности журналист Маркос Бенито сообщают, что украинский голкипер ранее тайно продлил контракт со "сливочными" до лета 2025-го года. Это было сделано в течение первых лет пребывания в клубе. Тем не менее, официально об этом нигде не объявлялось. То есть по официальным данным соглашение Андрея с королевским клубом действует до конца текущего сезона.

Луганская и львовская команды закрыли 16-й тур УПЛ. Поединок проходил на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Коллективы продемонстрировали типичный серый зимний футбол. Этот матч стал 8-м для "Зари" без побед.

В воскресенье прошел поединок 14-го тура между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". "Шпоры" и "горожане" расписали яркую ничью. Сон Хын Мин в том матче открыл счет и оформил автогол. Кроме того, кореец отметился ассистом. Таким образом, 31-летний нападающий стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забивал четырем разным действующим чемпионам.

Англичанин провел мощный прошлый сезон в составе дортмундской "Боруссии". А в этой кампании 20-летний игрок, уже в составе мадридского "Реала", вообще феерит. За это Джуд получил награду "Golden Boy 2023". Это самая престижная награда для игроков в возрасте до 21 года. В этом сезоне Беллингем забил 11 голов в 13 матчах испанской Ла Лиги.

Легендарный украинский нападающий может продолжить карьеру в своем родном клубе. Только теперь уже не в качестве футболиста. Как сообщает журналист Игорь Цыганык, Артем общался с президентом "Динамо" Игорем Суркисом на эту тему. Пока неизвестно, какую именно должность может занять Милевский. Однако Игорь Суркис заверил, что поможет бывшему форварду с работой в клубе после полной реабилитации экс-игрока.

На войне погиб бывший футболист целого ряда украинских клубов. За свою карьеру Виталий успел поиграть на позиции защитника за такие команды: ФК "Металлург" (Новомосковск), ФК "Электрометаллург-НЗФ" (Никополь), ФК "Мариуполь", "Сталь" (Каменское), ФК "Торпедо" (Запорожье), ФК "Мариуполь" и ФК "Космос" (Павлоград). Виталий погиб в возрасте 50 лет во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зализничное. Зализняк получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Он был наводчиком пулеметного отделения взвода огневой поддержки.