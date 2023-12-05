Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 05.12.23.

За понедельник, 04 декабря, было ликвидировано еще 1030 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 333840 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 106 единиц техники и вооружения. В частности, 7 танков и 26 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: