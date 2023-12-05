Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Общие потери личного состава оккупантов: 333840 человек
Guillaume Ptak Photo
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 05.12.23.
За понедельник, 04 декабря, было ликвидировано еще 1030 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 333840 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 106 единиц техники и вооружения. В частности, 7 танков и 26 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5587 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 10416 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 7987 (+26) ед,
- РСЗО - 913 (0) ед,
- средства ПВО - 605 (+3) ед,
- самолетов - 323 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6032 (+15) ед,
- крылатые ракеты - 1570 (+1) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10483 (+32) ед,
- специальная техника - 1148 (+7) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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