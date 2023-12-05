Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами. Известно сколько целей сбила ПВО
Всего было зафиксировано 17 ударных БпЛА и шесть ракет
Генштаб
Российские войска в ночь на вторник, 5 декабря, снова атаковали Украину, использовав как дроны, так и ракеты.
"В ночь на 5 декабря 2023 года противник атаковал ударными БпЛА "Shahed-136/131" с двух направлений - Курская область и Приморско-Ахтарск - РФ", - сказано в сообщении.
А также Украина была атакована зенитными управляемыми ракетами С-300, которые были направлены по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.
Всего было зафиксировано 17 ударных БпЛА типа "шахед" и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300.
"В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины", - сообщили воздушники.
По данным Сил обороны юга, во время ночной дроновой атаки в зоне их ответственности подразделениями ПВО было уничтожено 4 БпЛА типа "Shahed-131/136":
Два из дронов были уничтожены в Николаевской области, по одному в Херсонской и Винницкой областях. К счастью - обошлось без попаданий и пострадавших.
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Поздно вечером понедельника, 4 декабря, РФ запустила несколько групп беспилотников по украинским областям. Воздушная тревога объявлялась на юге, в центре и на западе страны.
Также сообщалось о работе ПВО и взрывах в Винницкой области.
По сообщениям Воздушных сил, вражеские дроны долетели до Львовской и Ивано-Франковской областей.
В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений зданий.
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