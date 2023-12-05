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Зеленский выступит перед сенаторами США накануне голосования за помощь Украине

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Зеленский обратится к американским сенаторам в формате закрытого брифинга

Зеленский выступит перед сенаторами США накануне голосования за помощь Украине

chosun.com

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский обратится к американским сенаторам в формате закрытого брифинга с помощью защищенной видеоконференции. Брифинг состоится накануне голосования в Сенате за дальнейшую помощь Украине, которое запланировано на 6 декабря.

Об этом рассказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает The Hill.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами в рамках нашего завтрашнего закрытого брифинга, чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно стоит на кону в этом голосовании. Я прошу всех сенаторов - всех сенаторов - присутствовать на этом важном брифинге" - объявил Шумер на заседании Сената.

Зеленский проинформирует сенаторов, пишет The Hiil, о состоянии войны в Украине и необходимости дальнейшей военной помощи за день до запланированного голосования в Сенате по пакету поддержки на сумму более 61 миллиарда долларов.

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Как говорится в сообщении, окончательные детали пакета все еще прорабатываются. Одобрение тормозят разногласия между демократами и республиканцами относительно включения в пакет реформ в сфере иммиграции.

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Источник:
nv.ua
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