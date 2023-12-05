Задержан экс-заместитель главы тергромады, оказавшийся агентом ФСБ

Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя председателя общины на Сумщине, который оказался агентом РФ и для контакта с куратором прошел "плен". Об этом СБУ сообщила на своем Telegram-канале во вторник, 5 декабря.

В сообщении отмечается, что злоумышленника завербовали еще до начала полномасштабного вторжения РФ. До мая 2022 года он занимал должность заместителя одной из объединенных территориальных общин региона.

"Когда часть Сумщины оккупировали, злоумышленник выехал в Россию через вражеский блокпост. На территории страны-агрессора он встретился со своим куратором из ФСБ, от которого получил задание разведывательно-подрывной деятельности в Украине. Через несколько дней российский агент вернулся в пограничный район, часть которого еще была оккупирована, а свое исчезновение объяснял якобы пребыванием "в плену" у рашистов", - отметили в СБУ.

Злоумышленник в должности заместителя председателя ОТГ, продолжил собирать информацию о местах перемещения и вооружения украинских защитников в приграничье.

"Впоследствии, для расширения своих возможностей, злоумышленник уволился с должности и устроился в местную агрофирму и под видом рабочих поездок разведывал информацию для оккупантов. В частности, узнавал места базирования подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии, которые привлечены к обороне северо-восточных рубежей Украины", - рассказали в Службе безопасности.

Предатель также собирал персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника при попытке передать геолокации нескольких подразделений Сил обороны.

Задержанному сообщено о подозрении по статье Государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.