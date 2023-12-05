WSJ: Южная Корея передаст через США Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов

Южная Корея намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, сначала снаряды будут отправлены в США, а затем Вашингтон отправит их Киеву.

Национальное законодательство Южной Кореи запрещает прямые поставки оружия странам в состоянии войны.

В Вашингтоне и Сеуле отказались от комментариев. В Пентагоне лишь заявили, что вели переговоры с Южной Кореей о покупке боеприпасов.

По сообщению WSJ, такое решение "позволит Белому дому отложить принятие решения о поставках кассетных боеприпасов, запрещенных многими странами" (формально и Украина, и Россия кассетные боеприпасы использовать могут, поскольку не подписали соответствующую международную конвенцию - ред.)

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Южная Корея неоднократно оказывала Киеву финансовую и гуманитарную помощь. О поставках оружия до сих пор речь не шла, поскольку Сеул опасался, что помощь Украине может побудить Россию или Китай к усилению вооруженной поддержки Северной Кореи.