WSJ: Южная Корея передаст через США Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов
Южная Корея предоставляет Украине артиллерийские снаряды транзитом через США
Getty Images/Global Images Ukraine
Южная Корея намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, сначала снаряды будут отправлены в США, а затем Вашингтон отправит их Киеву.
Национальное законодательство Южной Кореи запрещает прямые поставки оружия странам в состоянии войны.
В Вашингтоне и Сеуле отказались от комментариев. В Пентагоне лишь заявили, что вели переговоры с Южной Кореей о покупке боеприпасов.
По сообщению WSJ, такое решение "позволит Белому дому отложить принятие решения о поставках кассетных боеприпасов, запрещенных многими странами" (формально и Украина, и Россия кассетные боеприпасы использовать могут, поскольку не подписали соответствующую международную конвенцию - ред.)
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Южная Корея неоднократно оказывала Киеву финансовую и гуманитарную помощь. О поставках оружия до сих пор речь не шла, поскольку Сеул опасался, что помощь Украине может побудить Россию или Китай к усилению вооруженной поддержки Северной Кореи.
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