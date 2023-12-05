ССО ударом из HIMARS уничтожили российский комплекс Синица. ВИДЕО
Воины ССО обнаружили цель и навели на нее огонь HIMARS
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Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили российскую станции РЭБ "Синица". Ее удалось уничтожить ударом из HIMARS.
Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.
"Операторы 3-го отдельного полка ССО во время специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б "Синица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж беспилотного авиационного комплекса скорректировал и навел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.
"В результате огневого поражения станция РЭБ уничтожена", - добавили в ССО.
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