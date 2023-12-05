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Силы обороны в районе острова Змеиный сбили российский бомбардировщик Су-24

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Россияне собирались нанести удар по Югу Одесщины

Силы обороны в районе острова Змеиный сбили российский бомбардировщик Су-24

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские защитники сбили российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный. Вражеский самолет удалось сбить, когда оккупанты хотели нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

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Об сбитии вражеского самолета сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

"Рад вам сообщить об уничтожении российского бомбардировщика Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "русским военным кораблем", - написал Олещук в Телеграм.

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