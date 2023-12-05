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В Раде предлагают вручать повестки электронной почтой и заказным письмом

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Об этом рассказал представитель президента в Раде Федор Вениславский

В Раде предлагают вручать повестки электронной почтой и заказным письмом

УНИАН

Новина українською

В Украине готовится законопроект, где планируют прописать возможность вручения повестки по электронной почте и заказным письмом.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель президента в Раде, член комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.

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"В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка", - сказал Вениславский.

По словам представителя президента в Раде, в Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные.

"Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестки и не нарушает закон. Также мы прописываем, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти – чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации. Потому что сейчас в действующем законе о мобилизационной подготовке и мобилизации уже предусмотрено, что эти органы принимают участие в мобилизационных мероприятиях, но на практике они часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, мы предполагаем, что и военные администрации присоединяются к этим мерам", - сказал Федор Вениславский.

Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны подчеркнул, что эти нормы есть в законопроекте, который еще нарабатывается. Он еще не зарегистрирован. Дискуссии еще продолжаются. Однако есть все шансы зарегистрировать этот документ в финальном виде уже к концу этой недели.

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