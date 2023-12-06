Уничтожено более тысячи оккупантов и двести единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Продолжаем уничтожать врага
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.12.23.
За вторник, 05 декабря, было ликвидировано еще 1270 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 333840 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 202 единицы техники и вооружения. В частности, 13 танков и 37 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5600 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 10456 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 8024 (+37) ед,
- РСЗО - 919 (+6) ед,
- средства ПВО - 605 (0) ед,
- самолетов - 324 (+1) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6083 (+51) ед,
- крылатые ракеты - 1570 (0) ед,
- корабли/катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10532 (+49) ед,
- специальная техника - 1153 (+5) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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