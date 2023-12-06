  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Уничтожено более тысячи оккупантов и двести единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
В тренде

Уничтожено более тысячи оккупантов и двести единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Общие новости

Продолжаем уничтожать врага

Уничтожено более тысячи оккупантов и двести единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.12.23.
За вторник, 05 декабря, было ликвидировано еще 1270 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 333840 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 202 единицы техники и вооружения. В частности, 13 танков и 37 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5600 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 10456 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 8024 (+37) ед,
  • РСЗО - 919 (+6) ед,
  • средства ПВО - 605 (0) ед,
  • самолетов - 324 (+1) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6083 (+51) ед,
  • крылатые ракеты - 1570 (0) ед,
  • корабли/катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10532 (+49) ед,
  • специальная техника - 1153 (+5) ед.
Читайте также Силы обороны в районе острова Змеиный сбили российский бомбардировщик Су-24
По теме
yellow-arrow
Первый гол Яремчука, несгибаемый Арсенал, очередная награда Месси. Главные новости за 5 декабря
yellow-arrow
В Раде предлагают вручать повестки электронной почтой и заказным письмом
yellow-arrow
Сергей Ковалец: Порту реально обыграть - Шахтеру нужно сыграть на результат
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости