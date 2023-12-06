Уничтожено более тысячи оккупантов и двести единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.12.23.

За вторник, 05 декабря, было ликвидировано еще 1270 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 333840 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 202 единицы техники и вооружения. В частности, 13 танков и 37 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 5600 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 10456 (+40) ед,

артиллерийских систем - 8024 (+37) ед,

РСЗО - 919 (+6) ед,

средства ПВО - 605 (0) ед,

самолетов - 324 (+1) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6083 (+51) ед,

крылатые ракеты - 1570 (0) ед,

корабли/катера - 22 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10532 (+49) ед,

специальная техника - 1153 (+5) ед.