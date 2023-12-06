Россияне имеют три линии обороны, ВСУ уже прошли две, - Минобороны

Украинские военные находятся между второй и третьей линиями обороны россиян. Украина имеет план по освобождению территорий на 2024 год.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров

Умеров заявил, что оккупанты имеют три линии обороны на фронте в Украине. По его словам, ВСУ прошли вторую линию и находятся перед третьей.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. Сейчас мы имеем план на 2024 год", - сказал министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что выход на границы 1991 года остается стратегической победой для Украины. Умеров на вопрос журналиста о том, возможно ли урегулирование, если война растянется на годы, ответил, что цивилизованному миру должно быть стыдно, если это произойдет.

"Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они (россияне, - ред.) считают, что Украина и украинцы не должны существовать", - заявил он.

Кроме того, министр отметил планы Украины присоединиться к НАТО. По его словам, все расчеты на следующий год, закупки и планирование операций проходит по стандартам НАТО.

Умеров также прокомментировал скандалы с коррупцией и закупками в Минобороны. Он заявил, что сейчас проходят тендеры, конкурсы и аудиты. Глава Минобороны добавил, что ведомство готово пригласить внешних аудиторов для перекрестной проверки.