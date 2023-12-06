Байден: отказ в поддержке Украины - это просто безумие

Президент США Джо Байден считает, что перспектива прекращения военной помощи Украине "просто неправильная". Об этом сообщает The New York Times.

"Неспособность поддержать Украину - это просто безумие. Это противоречит интересам США", - сказал Байден.

Он отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине.

"Мы это сделаем", - подытожил американский лидер.

Противоречия в Сенате США

Стоит отметить, что во вторник, 5 декабря, демократическое большинство в Сенате Соединенных Штатов представило пакет мер по национальной безопасности на сумму около 111 млрд долларов.

Документ предусматривает предоставление финансовой помощи Украине и Израилю, а также комплекс мер защиты южной границы с Мексикой.

Впрочем данный вопрос вызвал оживленные споры между демократами и республиканцами.

Сейчас украинские чиновники призывают Конгресс США поддержать Украину и утвердить пакет новой помощи.