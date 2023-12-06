  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден: отказ в поддержке Украины - это просто безумие
В тренде

Байден: отказ в поддержке Украины - это просто безумие

Общие новости

Сейчас украинские чиновники призывают Конгресс США поддержать Украину

Байден: отказ в поддержке Украины - это просто безумие

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден считает, что перспектива прекращения военной помощи Украине "просто неправильная". Об этом сообщает The New York Times.

"Неспособность поддержать Украину - это просто безумие. Это противоречит интересам США", - сказал Байден.

Он отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине.

"Мы это сделаем", - подытожил американский лидер.

Противоречия в Сенате США

Стоит отметить, что во вторник, 5 декабря, демократическое большинство в Сенате Соединенных Штатов представило пакет мер по национальной безопасности на сумму около 111 млрд долларов.

Документ предусматривает предоставление финансовой помощи Украине и Израилю, а также комплекс мер защиты южной границы с Мексикой.

Впрочем данный вопрос вызвал оживленные споры между демократами и республиканцами.

Сейчас украинские чиновники призывают Конгресс США поддержать Украину и утвердить пакет новой помощи.

Читайте также WSJ: Южная Корея передаст через США Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов
По теме
yellow-arrow
Россияне имеют три линии обороны, ВСУ уже прошли две, - Минобороны
yellow-arrow
Ночная атака дронов: Всего зафиксированы пуски 48 ударных беспилотников
yellow-arrow
Уничтожено более тысячи оккупантов и двести единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
nytimes
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости