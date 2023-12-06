Конгресс США на этой неделе рассмотрит поправку о ленд-лизе для Украины, - Маркарова

Конгресс США на этой неделе рассмотрит поправки к проекту закона об оборонном бюджете на 2024 год, в том числе и о продлении ленд-лиза для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Наша очень важная тактическая задача сейчас, над которой мы работаем с нашими американскими коллегами, - это принятие дополнительного бюджета для Украины на весь 2024 год", - сказала Маркарова.

Она добавила, что то, в каком это будет пакете - внутренний вопрос США.

"Мы будем благодарны за нашу помощь и надеемся, что в ближайшее время - в течение следующих двух недель обе партии найдут компромисс и примут пакет, в котором будет именно та помощь, которую мы ждем, - вооруженная, прямая бюджетная, гуманитарная, энергетическая", - подчеркнула посол.

По ее словам, сейчас это приоритет номер один. В то же время, как отметила Маркарова, параллельно продолжается большая работа по необходимым Украине конкретным вооружениям, расширению санкций США и конфискации российских средств в пользу Украины.

"Пятый трек - это так называемый военный бюджет, закон NDA, который рассматривается на этой неделе. Это тот проект, в котором мы просим и Палату представителей, и Сенат продлить действие акта о ленд-лизе на 2024 год", - рассказала Маркарова.

Она отметила, что это дополнительный инструмент, Украина хочет получить вооруженные грантовые программы.

"Но даже если мы их исчерпаем раньше, будет очень хорошо иметь этот инструмент как вспомогательный", - пояснила посол.

Закон о ленд-лизе был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Среди прочего, он расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически, позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.