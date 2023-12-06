Пентагон: На помощь Украине у США осталось около 5,9 млрд долларов
Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер
Getty Images / Global Images Ukraine
На военную помощь Украине у США осталось около 5,9 млрд долларов.
Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает Радио Свобода.
"На данный момент у нас есть примерно 4,8 миллиарда долларов восстановленных президентских полномочий на сокращение (Presidential Drawdown Authority (механизм, позволяющий президенту передавать военные материалы с баз и складов Вооруженных сил США без консультаций с Конгрессом в пределах установленных Конгрессом максимальных потолков для объемов). таких поставок. - ред.), и 1,1 миллиарда долларов имеющихся ресурсов для пополнения американских запасов", - отметил он.
По его словам, без дополнительного финансирования Минобороны США может вскоре достичь предела, за которым не сможет поддерживать нынешний уровень помощи Украине в сфере безопасности.
"Эта ситуация подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Конгресса в решающий момент ее кампании по защите своей свободы и противостоянию российской агрессии", - заявил представитель Пентагона.
Райдер отметил, что решения Минобороны США по расходам будут основываться на многих факторах, среди которых неотложные потребности Украины, наличие оборудования и способность США пополнять свои ресурсы.
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