Путин прилетел в ОАЭ, всю дорогу его сопровождали 4 российских истребителя

Российский диктатор Владимир Путин прилетел с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с наследным принцем ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном в Абу-Даби.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Путин заявил, что отношения между странами "вышли на беспрецедентно высокий уровень", а в ОАЭ "главный торговый партнер России в арабском мире".

Также Путин сообщил, что обсудит с коллегой палестино-израильский конфликт и войну против Украины.

В то же время пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в течение всего полета до посадки в Абу-Даби борт Путина сопровождали истребители Су-35С. "Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых совершался пролет", - сказал он.

Минобороны РФ опубликовало видео вроде бы сопровождения самолета Путина.