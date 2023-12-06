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Путин прилетел в ОАЭ, всю дорогу его сопровождали 4 российских истребителя

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На этой неделе российский диктатор посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию

Путин прилетел в ОАЭ, всю дорогу его сопровождали 4 российских истребителя

фото из свободных источников

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин прилетел с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с наследным принцем ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном в Абу-Даби.

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Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Путин заявил, что отношения между странами "вышли на беспрецедентно высокий уровень", а в ОАЭ "главный торговый партнер России в арабском мире".

Также Путин сообщил, что обсудит с коллегой палестино-израильский конфликт и войну против Украины.

В то же время пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в течение всего полета до посадки в Абу-Даби борт Путина сопровождали истребители Су-35С. "Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых совершался пролет", - сказал он.

Минобороны РФ опубликовало видео вроде бы сопровождения самолета Путина.

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Комментарии
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Петруха
06.12.2023 в 18:08
Тусливая сволочь!
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Комментарии 1
Петруха
06.12.2023 в 18:08
Тусливая сволочь!
Ответить
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