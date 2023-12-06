Путин прилетел в ОАЭ, всю дорогу его сопровождали 4 российских истребителя
На этой неделе российский диктатор посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию
фото из свободных источников
Российский диктатор Владимир Путин прилетел с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с наследным принцем ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном в Абу-Даби.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Путин заявил, что отношения между странами "вышли на беспрецедентно высокий уровень", а в ОАЭ "главный торговый партнер России в арабском мире".
Также Путин сообщил, что обсудит с коллегой палестино-израильский конфликт и войну против Украины.
В то же время пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в течение всего полета до посадки в Абу-Даби борт Путина сопровождали истребители Су-35С. "Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых совершался пролет", - сказал он.
Минобороны РФ опубликовало видео вроде бы сопровождения самолета Путина.
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