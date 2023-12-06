В Подмосковье застрелен экс-нардеп ВР Кива. СМИ пишут про спецоперацию СБУ

Экс-нардеп Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива, который в последнее время жил в Москве, вероятно, был ликвидирован украинскими спецслужбами.

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Его тело, вероятно, обнаружили в Подмосковье, сообщают российские РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Позже украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах начали сообщать, что Киву ликвидировали из стрелкового оружия и это спецоперация СБУ.

"Ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы - спецоперация СБУ", - отметили источники в комментарии РБК-Украина.

Напомним, что в ноябре украинский суд приговорил Киву к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых государственная измена и публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя.

После начала крупномасштабной войны Кива сбежал в Россию. Там он общается с российскими пропагандистами, оттуда заявлял, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, русские - это один народ".

Верховная Рада лишила Киву мандата народного депутата в марте 2022 года.