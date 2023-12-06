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Женская сборная Украины по гандболу уступила Чехии в матче основного этапа ЧМ

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Украинская команда не смогла дожать соперниц

Женская сборная Украины по гандболу уступила Чехии в матче основного этапа ЧМ

ФГУ

Новина українською

Женская сборная Украины по гандболу уступила Чехии в основном раунде чемпионата мира со счетом 23:30.

Подопечные Виталия Андронова сыграют против Чехии, Нидерландов и Аргентины.

Благодаря лучшему второму тайму чешские игроки сумели увеличить свое преимущество и сделать разницу в счете +7.

Самым результативным игроком матча в составе Украины стала центральная Тамара Смбатян - 5 голов.

ЧМ-2023. Основной раунд. Первый тур

Украина — Чехия - 23:30

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женская сборная Украины по гадболу
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Источник:
Суспільне Спорт
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