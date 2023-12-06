Женская сборная Украины по гандболу уступила Чехии в матче основного этапа ЧМ
Украинская команда не смогла дожать соперниц
ФГУ
Женская сборная Украины по гандболу уступила Чехии в основном раунде чемпионата мира со счетом 23:30.
Подопечные Виталия Андронова сыграют против Чехии, Нидерландов и Аргентины.
Благодаря лучшему второму тайму чешские игроки сумели увеличить свое преимущество и сделать разницу в счете +7.
Самым результативным игроком матча в составе Украины стала центральная Тамара Смбатян - 5 голов.
ЧМ-2023. Основной раунд. Первый тур
Украина — Чехия - 23:30
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