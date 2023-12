Друг Фьюри: Я хотел бы увидеть, как Тайсон завершит карьеру до боя с Усиком

Ирландский боксёр в отставке и тренер по боксу Питер Макдона считает, что британцу Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО)лучше завершить профессиональную карьеру до поединка за звание абсолютного чемпиона против обладателя титулов IBF/WBO/WBA украинца Александра Усика (21-0, 14 КО).

Напомним, что бой запланирован на 17 февраля в Саудовской Аравии.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

— Если Джошуа пройдёт Уалдера, тогда будет Джошуа - Фьюри! Но ещё раз, Александр Усик не отброс. He feel. He very feel.

— Я знаю, что вы любите украинцев. Вы сейчас работаете с украинским парнем и мы скоро с ним пообщаемся в зале. Это странный бой для Фьюри, потому что обычно в своей карьере он влезает в голову оппонентов. Мне кажется, он не сможет этого сделать с Александром Усиком.

— Слушайте, мы видели это с Нганну. Он не смог залезть в голову к Нганну. Тому было всё равно. Я думаю, с Усиком будет совсем другой уровень. Я постоянно разговариваю с Владом, который тренировался с Александром Усиком, и Александр Усик плавает в море, когда они бросают бомбы. Таким образом, я не думаю, что он будет беспокоиться о том, что кто-то намеревается что-то сказать. Я думаю, у него есть план. Считаю ли я, что Фьюри может побить его? Да, это так. Но считаю ли я, что что-то отсутствует в Тайсоне Фьюри? 100%! Для меня, как для его друга, близкого друга, я хотел бы увидеть, как Тайсон Фьюри завершит карьеру. Это моё мнение.

— Перед боем против Александра Усика?

— 100%. Я хотел бы, чтобы он завязал. Потому что если всё пойдёт не так… Я думаю о его ментальном здоровье. Я не думаю о деньгах или о чём-то другом. Неважно, сколько у тебя денег. Если что-то залезло тебе в голову, это может тебя прикончить.

— Вы считаете бой с Фрэнсисом Нганну немного испортил поединок с Александром Усиком?

— Нет, я так не считаю, потому что посмотрите на людей, с которыми в прошлом мучался Тайсон Фьюри. Он дрался с Уайлдером трижды. Давайте не будем забывать, он уничтожил его во втором бою, а в третьем бою он страдал. Я думаю, мы увидели небольшой спад Тайсона Фьюри. И как друг, если бы я приглядывал за Тайсоном, я бы сказал: «Давай завязывай!»