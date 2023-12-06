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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $175 млн

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В него в основном входят различные боеприпасы

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $175 млн

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты в среду объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 175 миллионов долларов.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение государственного секретаря США Энтони Блинкена.

В Пентагоне опубликовали подробное содержание пакета военной помощи. Туда вошли в частности ракеты AIM-9M и AIM-7 для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадарные ракеты HARM, противотанковые ракеты с оптическим отслеживанием TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.

В списке упоминаются также более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования, боеприпасы для подрыва препятствий, оборудование для защиты критически важных объектов национальной инфраструктуры, а также запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

"Если Конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы можем предоставить Украине", - сказал Блинкен.

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