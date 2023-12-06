Байден: Если Путин захватит Украину, то он на этом не остановится

Президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить пакет дополнительной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины. Меня шокирует, что мы дошли до этого времени и республиканцы отказываются его утверждать", - подчеркнул президент США.

Он напомнил, что российские солдаты продолжают совершать военные преступления, а украинский народ защищается уже почти два года. И США должны гордиться, что помогают Украине добиться успеха.

Байден рассказал, что сегодня встречался в онлайн-формате с лидерами "Большой семерки". И на встрече была обсуждена готовность продолжать поддерживать Украину.

"Я не готов от этого отказаться, американский народ тоже. Если Путин захватит Украину, то он на этом не остановится", - добавил он.

Байден считает, что президент РФ продолжит свою атаку и нападет на НАТО. И тогда власти США увидят то, чего не хотят видеть, – войну американцев с россиянами.

"Сегодняшнее голосование будут помнить долго. Повернемся ли мы спиной к делу свободы и воли? Мы не можем дать Путину выиграть. Мы не можем допустить срыва поставок в Украину. Радикальные республиканцы держат в заложниках помощь Украине", - подчеркнул президент США.

Он уточнил, что между демократами и республиканцами есть разногласия, но партийная политика не должна противоречить ценностям и государственным целям США.

"Весь мир смотрит, что делают США. Если мы не будем поддерживать Украину, то что будет делать остальной мир? Я призываю Конгресс защитить свободу. Давайте это сделаем, чтобы Путин не захватил Украину и не продвинулся дальше", - резюмировал Байден.