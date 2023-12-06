Федецкий: У Милевского есть шикарный футбольный опыт, ему есть чем поделиться с детьми
Возможно, Артем будет работать детским тренером в Динамо
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий рассказал о нынешних проблемах Артема Милевского.
- Судя по постам и Инстаграме, Артем уже выписался из больницы. Как думаете, выкарабкаетесь?
– Дай Бог. О нем все переживают. Такая ситуация может произойти с каждым человеком. Когда Артем был на пике своей футбольной карьеры, зарабатывал много денег, то у него было куча друзей и поклонников и поклонниц среди женского круга. Сейчас с ним произошла такая ситуация, его нужно поддержать.
Артем – сильный человек и должен осознать, что еще нужен людям и может многое принести пользы. Милевский должен произвести перенастройку в голове, собрать всю волю в кулак, отбросить негативные моменты и двигаться дальше.
Бог дает жизнь не просто так и ее нужно ценить. Артем должен это понять и у него все получится. Во-первых, он должен помочь себе сам, потому что если человек этого не хочет, то уже никто не поможет. Настоящие друзья, готовые ему помочь, у него есть.
– Насколько я понимаю, у Артема депрессия и он не может себя найти после окончания карьеры.
– Раньше Артем вел на ютубе свой канал "Миля", но потом в нашу страну пришла война. С этими событиями он остался один, как и многие другие украинцы. Также он не может поехать в Беларусь к родным. Так случилось, что своей семьей он не обзавелся, не нашел ту единственную.
На фоне этих событий у него случился психологически-нравственный надлом. Человек закрылся в себе и случилось так, как случилось. Но нашлись друзья, которые были рядом и помогли ему – это Саня Алиев и Женя Селезнев. Также на первом этапе лечения помог Суркис.
– Игорь Суркис уже оплатил ему лечение, возможно, теперь стоит дать ему какую-то должность в "Динамо", чтобы Милевский был при деле?
– Насколько я знаю, Суркис готов взять Милевского на какую-нибудь должность в "Динамо". Может быть, детским тренером или селекционером. Но все зависит от Артема. Если он правильно разложит моменты у себя в голове и будет двигаться в положительном направлении, то у него все получится.
Не будем говорить о его другой ночной жизни, но у Милевского есть шикарный футбольный опыт, он выступал на высоком уровне, поэтому ему есть чем поделиться с детьми.
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