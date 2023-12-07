Ассист Мудрика в топ-матче, провал Ман Сити и миниатюрный новичок Баварии. Главные новости за 6 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 6 декабря.

Мудрик отметился первой голевой передачей в нынешнем сезоне АПЛ. Михаил ассистировал Коулу Палмеру в матче с "Манчестер Юнайтед" (2:1), впрочем, это не помогло "Челси" добыть очков на "Олд Траффорд". Всего у украинца 2+1 в АПЛ + заработанный пенальти.

"Манчестер Сити" громко провалился в Бирмингеме, минимально уступив "Астон Вилле" (1:0). Впрочем, счёт совсем не отображает игровое содержание – "Вилла" нанесла на 20 ударов больше, чем чемпионы Англии. Таким образом команда Эмери опередила "Сити" в турнирной таблице, заняв 3-е место.

В среду "Бавария" неожиданно объявила о трансфере вингера "Гранады" Брайана Сарагосы. 22-летний испанец переберётся в Мюнхен по итогам сезона, его переход оценивается в 15 млн евро. Миниатюрный Сарагоса станет самым низким игровом в истории Бундеслиги (164 см).

Тибо Куртуа решил пропустить Евро-2024 и сосредоточиться на своём восстановлении. 31-летний голкипер уже оповестил тренерский штаб сборной Бельгии о своём решении. Напомним, Куртуа порвал кресты в августе и его возвращение на поле ожидается не раньше весны. Напомним, сборная Украины в случае успеха в плей-офф на Евро попадёт в одну группу с Бельгией.

Сага о переходе Судакова в "Ювентус" набирает обороты. Итальянская пресса сообщает, "Шахтёр" надеется получить за плеймейкера скромные 25 миллионов евро, но даже такая сумма кажется туринцам завышенной. "Юве" сможет позволить себе покупку украинца только в случае продажи Илинг-Джуниора.

Михаил Мудрик близок к тому, чтобы сменить агента. Вместо компании Евгения Красникова интересы вингера "Челси" скорее всего будет представлять ProStar Вадима Шаблия. Ранее идентичный манёвр совершил Георгий Судаков.