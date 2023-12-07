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ВСУ продолжают уничтожать оккупантов тысячами. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За сутки ликвидировано более тысячи оккупантов

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов тысячами. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Азов

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 07.12.23.
За среду, 06 декабря, было ликвидировано еще 1120 оккупантов, следовательно, потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 336230 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 131 единицу техники и вооружения. В частности, 18 танков и 21 артиллерийскую систему.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5618 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 10482 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 8045 (+21) ед,
  • РСЗО - 919 (0) ед,
  • средства ПВО - 605 (0) ед,
  • самолетов - 324 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6116 (+33) ед,
  • крылатые ракеты - 1571 (+1) ед,
  • корабли/катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10561 (+29) ед,
  • специальная техника - 1156 (+3) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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