ВСУ продолжают уничтожать оккупантов тысячами. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За сутки ликвидировано более тысячи оккупантов
Азов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 07.12.23.
За среду, 06 декабря, было ликвидировано еще 1120 оккупантов, следовательно, потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 336230 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 131 единицу техники и вооружения. В частности, 18 танков и 21 артиллерийскую систему.
Потери россиян в технике:
- танков - 5618 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 10482 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 8045 (+21) ед,
- РСЗО - 919 (0) ед,
- средства ПВО - 605 (0) ед,
- самолетов - 324 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6116 (+33) ед,
- крылатые ракеты - 1571 (+1) ед,
- корабли/катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10561 (+29) ед,
- специальная техника - 1156 (+3) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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