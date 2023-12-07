ВСУ продолжают уничтожать оккупантов тысячами. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 07.12.23.

За среду, 06 декабря, было ликвидировано еще 1120 оккупантов, следовательно, потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 336230 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 131 единицу техники и вооружения. В частности, 18 танков и 21 артиллерийскую систему.

Потери россиян в технике: