Враг ночью атаковал "шахедами". Основной удар пришелся на две области

В ночь на четверг, 7 декабря, российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Основной удар "шахедов" пришелся на Одесскую и Хмельницкую области, ПВО сбила большинство вражеских целей.

"Всего зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА "Shahed-136/131". В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БпЛА противника", - говорится в сообщении.

Особенности атаки

Оккупанты атаковали Украину беспилотниками с мыса Чауда (Крым). Основные направления удара - Хмельницкая и Одесская области.