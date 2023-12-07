Враг ночью атаковал "шахедами". Основной удар пришелся на две области
Зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА
Міністерство оборони України
В ночь на четверг, 7 декабря, российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Основной удар "шахедов" пришелся на Одесскую и Хмельницкую области, ПВО сбила большинство вражеских целей.
"Всего зафиксированы пуски 18 ударных БпЛА "Shahed-136/131". В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БпЛА противника", - говорится в сообщении.
Особенности атаки
Оккупанты атаковали Украину беспилотниками с мыса Чауда (Крым). Основные направления удара - Хмельницкая и Одесская области.
Обстрел Украины
Российские войска в очередной раз массированно атаковали дронами-камикадзе. В Украине была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщали об угрозе дронов-камикадзе. В частности, в Хмельницкой области были слышны взрывы. На Николаевщине ПВО уничтожила три вражеских дрона-камикадзе. Уже утром стало известно, что в Одесской области оккупанты атаковали поровую инфраструктуру, погиб один человек.
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