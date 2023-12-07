  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден назвал политическим шантажом провал голосования о помощи Украине
В тренде

Байден назвал политическим шантажом провал голосования о помощи Украине

Общие новости

Президент США отреагировал на провал процедурного голосования

Байден назвал политическим шантажом провал голосования о помощи Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден отреагировал на провал процедурного голосования в сенате США по помощи Украине и назвал это политическим шантажом. Об этом он написал в соцсети X.

Комментируя отказ Республиканской партии поддержать в конгрессе законопроект о предоставлении дополнительных денег на обеспечение национальной безопасности, который предусматривает помощь Украине, Байден сказал, что ставки слишком высоки:

"Республиканцы в конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно заангажированную пограничную политику. Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия - слишком значительны для политических игр".

Напомним, законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате конгресса США.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что решение сената не лишает возможности повторного внесения его на голосование в ближайшее время.

Читайте также Байден: Отказ в поддержке Украины - это просто безумие

По теме
yellow-arrow
Враг ночью атаковал "шахедами". Основной удар пришелся на две области
yellow-arrow
ВСУ продолжают уничтожать оккупантов тысячами. Генштаб обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
Ассист Мудрика в топ-матче, провал Ман Сити и миниатюрный новичок Баварии. Главные новости за 6 декабря
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
espreso
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости