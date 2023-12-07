Байден назвал политическим шантажом провал голосования о помощи Украине
Президент США отреагировал на провал процедурного голосования
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден отреагировал на провал процедурного голосования в сенате США по помощи Украине и назвал это политическим шантажом. Об этом он написал в соцсети X.
Комментируя отказ Республиканской партии поддержать в конгрессе законопроект о предоставлении дополнительных денег на обеспечение национальной безопасности, который предусматривает помощь Украине, Байден сказал, что ставки слишком высоки:
"Республиканцы в конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно заангажированную пограничную политику. Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия - слишком значительны для политических игр".
Напомним, законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате конгресса США.
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Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что решение сената не лишает возможности повторного внесения его на голосование в ближайшее время.
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