  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Список с сюрпризами: Стало известно, какое оружие Украина попросила у США
В тренде

Список с сюрпризами: Стало известно, какое оружие Украина попросила у США

Общие новости
Обновлено

Украина запросила у США новые виды вооружения

Список с сюрпризами: Стало известно, какое оружие Украина попросила у США

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина запросила у США новые виды вооружения для отражения российских атак, среди них есть современные системы противовоздушной обороны, истребители F-18 "Hornet", беспилотники, вертолеты Apache и Black Hawk. Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты

Официальные лица Министерства обороны Украины представили "список вооружений для обеспечения потребностей Сил обороны Украины" во время закрытого заседания конференции в Вашингтоне в среду с участием чиновников и руководителей ОПК.

Список включает оружие, которое Украина уже имеет на складе, например танки Abrams и 155-миллиметровую артиллерию, а также некоторое оружие, такое как F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS, о котором просила ранее.

Читайте также США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $175 млн

Но в этом списке есть несколько сюрпризов, в частности дорогостоящие самолеты C-17 Globemaster производства Boeing (BA.N) и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin (LMT.N). В список попали ударные вертолеты Apache компании Boeing, а также вертолет Black Hawk, изготовленный подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Украина также нуждается в истребителях F-18 "Hornet", трех типах беспилотников General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian и системе противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) производства Lockheed.

По теме
yellow-arrow
Без Дмитренко. Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира
yellow-arrow
Байден назвал политическим шантажом провал голосования о помощи Украине
yellow-arrow
Враг ночью атаковал "шахедами". Основной удар пришелся на две области
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
pravda
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости