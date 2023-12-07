Список с сюрпризами: Стало известно, какое оружие Украина попросила у США

Украина запросила у США новые виды вооружения для отражения российских атак, среди них есть современные системы противовоздушной обороны, истребители F-18 "Hornet", беспилотники, вертолеты Apache и Black Hawk. Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты

Официальные лица Министерства обороны Украины представили "список вооружений для обеспечения потребностей Сил обороны Украины" во время закрытого заседания конференции в Вашингтоне в среду с участием чиновников и руководителей ОПК.

Список включает оружие, которое Украина уже имеет на складе, например танки Abrams и 155-миллиметровую артиллерию, а также некоторое оружие, такое как F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS, о котором просила ранее.

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Но в этом списке есть несколько сюрпризов, в частности дорогостоящие самолеты C-17 Globemaster производства Boeing (BA.N) и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin (LMT.N). В список попали ударные вертолеты Apache компании Boeing, а также вертолет Black Hawk, изготовленный подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin.

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Украина также нуждается в истребителях F-18 "Hornet", трех типах беспилотников General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian и системе противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) производства Lockheed.