Без Дмитренко. Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира
Соревнования состоятся 8 декабря
Фото: sport.novyny.live
24-летняя украинская биатлонистка Кристина Дмитренко пропустит личные гонки на втором этапе Кубка мира в связи с болезнью.
Напомним, что соревнования состоятся в австрийском Хохфильцене.
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Кристина заболела после первого этапа Кубка мира и пока не восстановилась от простуды полностью.
В результате в заявку на гонку попадет 19-летняя биатлонистка Елена Городна.
Состав сборной Украины на спринт:
Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Юлия Джима и Елена Городна.
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