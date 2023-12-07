Без Дмитренко. Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира

24-летняя украинская биатлонистка Кристина Дмитренко пропустит личные гонки на втором этапе Кубка мира в связи с болезнью.

Напомним, что соревнования состоятся в австрийском Хохфильцене.

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Кристина заболела после первого этапа Кубка мира и пока не восстановилась от простуды полностью.

В результате в заявку на гонку попадет 19-летняя биатлонистка Елена Городна.

Состав сборной Украины на спринт:

Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Юлия Джима и Елена Городна.