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Без Дмитренко. Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира

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Соревнования состоятся 8 декабря

Без Дмитренко. Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира

Фото: sport.novyny.live

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24-летняя украинская биатлонистка Кристина Дмитренко пропустит личные гонки на втором этапе Кубка мира в связи с болезнью.

Напомним, что соревнования состоятся в австрийском Хохфильцене.

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Кристина заболела после первого этапа Кубка мира и пока не восстановилась от простуды полностью.

В результате в заявку на гонку попадет 19-летняя биатлонистка Елена Городна.

Состав сборной Украины на спринт:

Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Юлия Джима и Елена Городна.

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Источник:
Суспільне Спорт
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